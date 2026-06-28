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Мир

Около миллиона упаковок лекарств для сердца и почек отозвали в США

В США из аптек отзывают лекарства для сердца и почек, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 20:19 Фото: magnific.com
Американская фармацевтическая компания Amgen объявила о добровольном отзыве почти 944 тыс. упаковок препаратов Corlanor и Sensipar после обнаружения постороннего вещества на поверхности части таблеток, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News со ссылкой на Совет по фармации штата Калифорния, во время проверки в одном из образцов была выявлена "неожиданная посторонняя примесь", расположенная на внешнем покрытии таблетки. В качестве меры предосторожности компания решила отозвать все партии с неистекшим сроком годности, упакованные на производственном участке, где была обнаружена проблема.

По результатам оценки риска специалисты пришли к выводу, что выявленный дефект не представляет существенной клинической опасности для пациентов, а общий риск для безопасности оценивается как низкий. Жалоб, связанных с этим инцидентом, пока не поступало.

Препарат Corlanor (ивабрадин) применяется для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а Sensipar (цинакальцет) назначают главным образом при гиперпаратиреозе у пациентов с хроническими заболеваниями почек.

Ранее сообщалось, что жара превращает лекарства в опасные препараты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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