Жара превращает лекарства в опасные препараты: что важно знать

Фармацевт Ион Яланжи предупредил, что в условиях сильной жары лекарства могут менять свои свойства и становиться как неэффективными, так и потенциально опасными для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости, отметив, что на фоне высоких температур многие недооценивают важность правильного хранения препаратов.

По словам специалиста, резкие перепады температуры способны существенно повлиять на состав лекарств. В некоторых случаях препарат теряет лечебный эффект, а в других – может стать опасным для организма. Особенно внимательно следует относиться к лекарствам в жидкой форме и ампулах.

Яланжи пояснил, что в ампулах при перегреве может изменяться цвет раствора или появляться осадок, что является тревожным признаком. В сиропах и каплях из-за испарения воды повышается концентрация действующего вещества, что может привести к передозировке, а сладкие сиропы и вовсе способны забродить. Мази и свечи при высокой температуре часто плавятся и расслаиваются, а таблетки и капсулы могут терять свои свойства.

Фармацевт рекомендовал хранить лекарства в сухом и прохладном месте при температуре не выше 25 градусов, не оставлять их в автомобиле или на солнце, а также соблюдать условия хранения, указанные в инструкции. Он также подчеркнул, что при изменении цвета, запаха или формы препарата от его использования лучше отказаться и при необходимости проконсультироваться со специалистом.

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