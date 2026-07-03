Поцелуй в прямом эфире TikTok привел к ударам плетью для пары в Индонезии

В индонезийской провинции Ачех молодая пара была публично наказана плетьми после того, как шариатский суд признал их виновными в нарушении исламского законодательства за поцелуй во время прямой трансляции в TikTok, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, суд постановил назначить 22-летнему мужчине и 25-летней женщине по 21 удару ротанговой палкой. Наказание было исполнено публично в городском парке Банда-Ачеха, где за происходящим наблюдали около ста человек. Арест произошел в апреле после того, как их февральский стрим с поцелуем в автомобиле стал вирусным и привлек внимание религиозных властей.

Ачех является единственной провинцией Индонезии, где официально действует версия шариатского права. В 2015 году его нормы были расширены и на немусульман, которые составляют небольшую часть населения региона. Закон предусматривает телесные наказания за ряд "моральных нарушений", включая внебрачные отношения, азартные игры и употребление алкоголя.

Изначально паре грозило по 25 ударов, однако наказание сократили до 21, учитывая уже проведенные четыре месяца в заключении. В тот же день в регионе публичным поркам подверглись еще несколько человек, осужденных за азартные игры и супружескую измену. Правозащитники Amnesty International раскритиковали подобную практику, назвав ее жестокой и унижающей достоинство человека.

Ранее сообщалось, что жительницу Астаны привлекли к административной ответственности после того, как она устроила ночной салют во дворе жилого дома в честь дня рождения сестры.