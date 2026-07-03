Соседи не оценили сюрприз: жительницу Астаны наказали за необычное поздравление
Фото: polisia.kz
Жительницу Астаны привлекли к административной ответственности после того, как она устроила ночной салют во дворе жилого дома в честь дня рождения сестры, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, 27-летняя женщина решила необычно поздравить родственницу и запустила фейерверк на парковке рядом с многоэтажным домом. Громкие хлопки разбудили жильцов, после чего они обратились в правоохранительные органы.
В ходе проверки полицейские установили личность нарушительницы. В отношении ее составили административные материалы сразу по трем статьям: за нарушение тишины, использование пиротехнических изделий в населенном пункте и мелкое хулиганство.
В полиции напомнили, что запуск пиротехники в жилых районах нарушает общественный порядок, доставляет неудобства жителям и может представлять угрозу безопасности окружающих.
Ранее полиция Астаны сделала срочное предупреждение из-за салютов и шумных праздников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript