Соседи не оценили сюрприз: жительницу Астаны наказали за необычное поздравление

Жительницу Астаны привлекли к административной ответственности после того, как она устроила ночной салют во дворе жилого дома в честь дня рождения сестры, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 27-летняя женщина решила необычно поздравить родственницу и запустила фейерверк на парковке рядом с многоэтажным домом. Громкие хлопки разбудили жильцов, после чего они обратились в правоохранительные органы.

В ходе проверки полицейские установили личность нарушительницы. В отношении ее составили административные материалы сразу по трем статьям: за нарушение тишины, использование пиротехнических изделий в населенном пункте и мелкое хулиганство.

В полиции напомнили, что запуск пиротехники в жилых районах нарушает общественный порядок, доставляет неудобства жителям и может представлять угрозу безопасности окружающих.

Ранее полиция Астаны сделала срочное предупреждение из-за салютов и шумных праздников.