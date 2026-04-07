Публичная жестокость: в Индонезии наказали пару за интимный проступок

В Индонезии, в провинции Ачех, пара была публично подвергнута порке за внебрачные интимные отношения – это единственный регион страны, где применяется версия шариата, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, мужчина и женщина получили по 100 ударов ротанговой палкой в городском парке Банда-Ачех на глазах десятков людей. Женщина потеряла сознание во время наказания и была госпитализирована.

Начальник местной полиции шариата Мухаммад Ризал пояснил, что наказание проводится в строгом соответствии с исламским законом.

"Мы не делаем исключений, особенно для своих членов", – добавил он.

Сексуальные отношения между незамужними и неженатыми людьми запрещены в Ачехе, где порка остается распространенной мерой наказания за различные нарушения, включая азартные игры, употребление алкоголя и однополые отношения.

Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире, однако официально признает шесть религий, а также традиционные верования.

