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Мир

Трамп заявил о намерении исключить Сирию из списка спонсоров терроризма

Трамп заявил о намерении исключить Сирию из списка спонсоров терроризма, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 21:19 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос об исключении Сирии из списка государств – спонсоров терроризма, который ведет Госдепартамент США, сообщает Zakon.kz.

По его словам, такое решение может быть принято в связи с действиями временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

Отвечая на вопросы журналистов, пишет CNN, Трамп положительно оценил работу сирийского руководства и заявил, что не видит препятствий для пересмотра статуса страны. Американский лидер отметил, что Сирия может быть исключена из списка в ближайшее время.

США внесли Сирию в перечень государств – спонсоров терроризма еще в 1979 году. В последние годы представители обеих партий в Конгрессе выступали за пересмотр этого решения после смены власти в стране.

Заявление Трампа стало очередным шагом Вашингтона к изменению политики в отношении Сирии. Ранее американская администрация уже отменила статус террористической организации для "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), связанной с нынешним сирийским руководством.

Возможное исключение Сирии из списка может стать важным этапом в восстановлении отношений между двумя странами и повлиять на дальнейшую дипломатическую и экономическую ситуацию вокруг Сирии.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с сенатором США и получил приветствие от Трампа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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