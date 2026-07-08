Трамп заявил о намерении исключить Сирию из списка спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос об исключении Сирии из списка государств – спонсоров терроризма, который ведет Госдепартамент США, сообщает Zakon.kz.

По его словам, такое решение может быть принято в связи с действиями временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

Отвечая на вопросы журналистов, пишет CNN, Трамп положительно оценил работу сирийского руководства и заявил, что не видит препятствий для пересмотра статуса страны. Американский лидер отметил, что Сирия может быть исключена из списка в ближайшее время.

США внесли Сирию в перечень государств – спонсоров терроризма еще в 1979 году. В последние годы представители обеих партий в Конгрессе выступали за пересмотр этого решения после смены власти в стране.

Заявление Трампа стало очередным шагом Вашингтона к изменению политики в отношении Сирии. Ранее американская администрация уже отменила статус террористической организации для "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), связанной с нынешним сирийским руководством.

Возможное исключение Сирии из списка может стать важным этапом в восстановлении отношений между двумя странами и повлиять на дальнейшую дипломатическую и экономическую ситуацию вокруг Сирии.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с сенатором США и получил приветствие от Трампа.