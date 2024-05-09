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Байден готов к дебатам с Трампом?!

Байден готов к дебатам с Трампом?, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 04:49 Фото: Instagram/potus
Президент США Джо Байден выразил готовность к возможным дебатам с Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" на вопрос репортера "Когда вы будете дебатировать с Трампом?" Байден рассеянно развел руками и сказал: "Организовывайте".


Ранее бывший президент США Трамп предложил Джо Байдену провести дискуссию в Белом доме.

"Дорогой Джо… мы могли бы провести это <...>, когда твои радикальные левые фашисты закончат вмешательство в выборы против твоего политического оппонента - меня", - заявил Трамп в видеообращении.

Ранее в конце апреля мы писали, что Байден озвучил желание устроить дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом. Это произошло в ходе часового интервью Байдена в шоу SiriusXM.

Но может он снова оговорился? Ранее мы писали, что с начала 2024 года президент США Джо Байден, выступая на публике, оговорился 148 раз.

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