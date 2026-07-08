#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Токаев встретился с сенатором США и получил приветствие от Трампа

Токаев поблагодарил сенатора США за поддержку Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:29 Фото: Акорда
Глава Казахстана принял сенатора Конгресса США Стива Дэйнса. В начале встречи президент Касым-Жомарт Токаев поздравил сенатора Стива Дэйнса с 250-летием независимости США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства высоко оценил динамику развития многопланового сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами. Был подчеркнут устойчивый рост торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Президент отметил важность качественной реализации двусторонних соглашений, подписанных в ходе его визита в США в ноябре прошлого года.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия в ходе своего предстоящего визита в США для участия в саммите G20, который состоится в конце текущего года в Майами.

Глава государства также поблагодарил сенатора за его личный вклад в укрепление расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также за неизменную поддержку нашей страны в вопросе продвижения законодательной инициативы об отмене поправки Джексона-Вэника.

Стив Дэйнс передал Касым-Жомарту Токаеву теплые приветствия и слова признательности от президента США Дональда Трампа за твердую приверженность главы нашего государства укреплению казахско-американских отношений

Сенатор поздравил президента с успешной реализацией масштабных политических реформ, особо отметив принятие новой Конституции.

Стив Дэйнс выразил уверенность в том, что принципы и ценности, заложенные в Основном законе, станут прочным фундаментом для дальнейшей модернизации Казахстана как сильного и прогрессивного государства.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Ранее сообщалось, что закон об обращении с радиоактивными отходами подписал Токаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев принял американского сенатора
13:02, 26 марта 2024
Международную безопасность обсудил Токаев с американским сенатором Стивом Дэйнсом
Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп
05:25, 07 ноября 2025
Токаев и Трамп встретились в США
Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев, Токаев и Трамп, Трамп и Токаев
12:09, 04 июля 2026
Токаев направил Трампу поздравительную телеграмму
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
19:31, Сегодня
"Кайрат" и "Сутьеска" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Фото: WTA
19:07, Сегодня
Обидчица Рыбакиной Мертенс проиграла в четвертьфинале "Уимблдона - 2026"
Фото: пресс-служба КТФ
18:52, Сегодня
Жибек Куламбаева сотворила камбэк и вышла в 1/8 финала турнира в Нидерландах
Фото: ATP
18:14, Сегодня
Новак Джокович оценил свои шансы перед полуфиналом "Уимблдона" с Синнером
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: