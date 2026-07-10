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Мир

Фанаты сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Лондоне

Франция - Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 06:00 Фото: pixabay
После победы сборной Франции над Марокко на улице Эджвер-роуд в Лондоне марокканские болельщики устроили беспорядки, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновений в центре британской столицы пострадал сотрудник полиции, передает The Sun.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские в защитном снаряжении пытаются сдержать большую толпу болельщиков.

Часами ранее встреча футболистов завершилась со счетом 2:0 в пользу Франции.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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