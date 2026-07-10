Фанаты сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Лондоне
Фото: pixabay
После победы сборной Франции над Марокко на улице Эджвер-роуд в Лондоне марокканские болельщики устроили беспорядки, сообщает Zakon.kz.
В результате столкновений в центре британской столицы пострадал сотрудник полиции, передает The Sun.
Riots across London as Morocco are knocked out the World Cup— LIMBZ (@LimbzHQ) July 9, 2026
Police injured what a disgrace pic.twitter.com/h1AbzWjGgM
На опубликованных кадрах видно, как полицейские в защитном снаряжении пытаются сдержать большую толпу болельщиков.
🚨NEW: Riots have broken out in London tonight after Morocco were knocked out of the World Cup by France pic.twitter.com/gQa9VDGovV— GB Politics (@GBPolitcs) July 9, 2026
Часами ранее встреча футболистов завершилась со счетом 2:0 в пользу Франции.
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