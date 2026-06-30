Марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после победы

Минувшей ночью сотни болельщиков сборной Марокко устроили небольшие беспорядки на улицах некоторых голландских городов, после выхода национальной команды в 1/8 финала мундиаля, сообщает Zakon.kz.

Как передает NL Times, после победы "атласских львов" над Нидерландами в рамках 1/16 финала чемпионата мира (1:1, 3:2 пен.), фанаты победившей команды вышли на улицы Амстердама, Роттердама и других голландских городов, что отпраздновать успех своих соотечественников.

BREAKING VANUIT #DENHAAG. Motoragenten vol aangevallen in de #Schilderswijk. Ze wilde scooter stilzetten. Motoragenten moesten vluchten voor eigen veiligheid. Kijk even de hele video. Reltuig probeerde mij ook te intimideren tijdens filmen. #NedMarok pic.twitter.com/fBbnT5VbcN — Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026

А в Гааге ближе к утру болельщики начали бросать фейерверки и камни в полицейских, которые патрулировали районы города.

Естественно правоохранители ответили своими действиями и начали разгонять толпу, пустив в ход водомет.

Это не первый случай, когда радость болельщиков переходит границы дозволенного и заканчивается плачевно.

В один из таких инцидентов попали неделю назад 17 мексиканских фанатов, праздновавшие выход своей сборной в плей-офф ЧМ-2026.