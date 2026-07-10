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Мир

Во время полета у самолета вылетело окно: пассажира удерживали за ноги

Во время полета у самолета вылетело окно: пассажира удерживали за ноги, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 23:41 Фото: magnific.com
Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из греческих Салоников в немецкий Мемминген, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после нештатной ситуации в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По данным Mirror, вскоре после взлета экипаж обнаружил неисправность двигателя. Во время снижения фрагмент двигателя, предположительно, повредил иллюминатор. После этого 61-летний пассажир, сидевший у окна, получил травмы и, как утверждают очевидцы, его частично вытянуло наружу потоком воздуха.

Свидетели рассказали, что другие пассажиры удерживали мужчину за ноги, пока самолет не совершил посадку. По словам очевидцев, его голова и плечи оказались за пределами салона.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Салониках примерно через 20 минут после инцидента. Пострадавшего доставили в больницу с травмой шеи, ушибами и в состоянии шока. Его жизни ничего не угрожает.

В Ryanair подтвердили, что после взлета на борту сместилось окно, из-за чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт. После посадки одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь. Позже авиакомпания предоставила резервный самолет, который доставил пассажиров в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что самолет упал на крыло при взлете в Бишкеке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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