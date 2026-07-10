Во время полета у самолета вылетело окно: пассажира удерживали за ноги
По данным Mirror, вскоре после взлета экипаж обнаружил неисправность двигателя. Во время снижения фрагмент двигателя, предположительно, повредил иллюминатор. После этого 61-летний пассажир, сидевший у окна, получил травмы и, как утверждают очевидцы, его частично вытянуло наружу потоком воздуха.
Свидетели рассказали, что другие пассажиры удерживали мужчину за ноги, пока самолет не совершил посадку. По словам очевидцев, его голова и плечи оказались за пределами салона.
Воздушное судно благополучно приземлилось в Салониках примерно через 20 минут после инцидента. Пострадавшего доставили в больницу с травмой шеи, ушибами и в состоянии шока. Его жизни ничего не угрожает.
В Ryanair подтвердили, что после взлета на борту сместилось окно, из-за чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт. После посадки одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь. Позже авиакомпания предоставила резервный самолет, который доставил пассажиров в пункт назначения.
The aircraft that partially sucked a 61-year-old Serbian man out of the window is a Boeing 737-800 (Next Generation), not a B737 MAX. It's an 18-year-old airframe, MSN 36569, built in Renton and delivered to Ryanair in March 2008, registered as EI-DYF. It later entered service… pic.twitter.com/lIO2ByXp3a— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) July 10, 2026
Ранее сообщалось, что самолет упал на крыло при взлете в Бишкеке.