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Мир

Самолет упал на крыло при взлете в Бишкеке

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 18:00 Фото: flytezjet
7 июля 2026 года в международном аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке произошло авиационное происшествие, сообщает Zakon.kz.

У самолета авиакомпании TezJet, готовившегося к рейсу по маршруту Бишкек – Ош, во время разгона при взлете сломалась одна из стоек заднего шасси, пишет Reporter.kg. Самолет накренился на левое крыло и рухнул на взлетно-посадочную полосу.

На борту находился 181 пассажир, всех эвакуировали по аварийным трапам. Серьезно пострадавших нет, некоторые пассажиры получили легкие травмы, ссадины и ушибы. По предварительным данным, члены экипажа не пострадали.

По словам представителей аэропорта, самолет получил серьезные повреждения: пострадали крыло и нижняя часть хвостового отдела.

На время ликвидации последствий происшествия все взлеты и посадки в аэропорту временно приостановлены до 22:00. 7 июля всего задержано 14 рейсов.

Инцидент случился с самолетом McDonnell Douglas MD-83. По данным открытых авиационных реестров, он выпущен в 1996 году. Самолет используется TezJet для выполнения регулярных внутренних рейсов между Бишкеком и Ошем, а также международных полетов.

5 июля 2026 года самолет, летевший из Стамбула, подал сигнал бедствия над Черным морем.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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