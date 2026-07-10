Не тот внук: бабушка забрала чужого ребенка из детсада в Бельгии

В бельгийском городе Стромбек-Бевер произошел необычный инцидент: бабушка случайно забрала из детского сада не своего внука, а другого двухлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал NOS, ошибка вскрылась вскоре после ухода женщины. Сотрудники дошкольного учреждения обратились за помощью к полиции, а через систему оповещения жителей распространили сообщение с просьбой срочно найти женщину с детской коляской.

К счастью, ребенка быстро вернули в детский сад. По данным местных СМИ, его привез обратно дедушка.

В администрации учреждения заявили, что инцидент завершился благополучно, однако признали, что подобная ситуация недопустима.

После случившегося руководство детского сада начало внутреннюю проверку и встретилось с родителями ребенка. Теперь учреждение намерено пересмотреть порядок передачи детей родственникам. Среди рассматриваемых мер – обязательная проверка имени человека, пришедшего за ребенком, а также предъявление удостоверения личности.

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