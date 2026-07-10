"Это было не самоубийство": мать добилась нового расследования смерти дочери в Алматы

В Алматы вновь начали расследование по делу о загадочной смерти 22-летней Вероники Соколовой, которая два года назад погибла после падения с четвертого этажа. Ее мать Любовь Соколова уверена, что смерть дочери была не самоубийством, а преступлением, и продолжает добиваться пересмотра дела.

Женщина рассказала КТК, что Вероника искала квартиру в Алматы и познакомилась с риелтором, который пригласил ее на встречу. Детали страшного вечера мать знает только со слов мужчины.

"Они пошли, в ресторане сидели. Потом он сказал: "Ты же хотела квартиру? Вот я здесь снимаю квартиру, если хочешь, поехали, посмотрим". Якобы они туда пришли. Он ей переводит деньги, а Вероника собирается уходить домой. Он говорит: "Ты куда пошла? Тебе деньги перевел". Она говорит: "Я денег не увидела и ухожу", – рассказала Любовь Соколова.

Через несколько часов девушку обнаружили погибшей. По официальной версии, она выпала из окна четвертого этажа. При этом мать утверждает, что в обстоятельствах смерти есть несоответствия: у дочери были травмы, а в квартире нашли окровавленные серьги. Также женщину насторожило, что Вероника, по ее словам, держала ноутбук в руках во время падения.

Любовь Соколова заявляет, что мужчина, который был последним, кто видел девушку живой, рассказывал о конфликте и якобы забрал ее телефон.

"Он отобрал у нее телефон. Якобы она на него бросилась, начала его бить, хотя у него нет синяков. Он никуда не обращался с побоями. Он отдал ей телефон и сказал: "Ладно. Все. Иди". Открыл дверь. Отвернулся и смотрит – она сидит на подоконнике", – передала слова мужчины мать погибшей.

После нескольких судебных разбирательств дело закрывали, однако мать добилась его пересмотра. Сейчас полиция проводит досудебное расследование по факту доведения до самоубийства, а также проверяет возможное самоуправство из-за истории с мобильным телефоном.

В полиции сообщили, что назначены судебно-медицинские и судебно-биологические экспертизы.

"В настоящее время назначены комплексные, судебно-медицинские и судебно-биологические экспертизы, по результатам которых будут установлены объективные обстоятельства произошедшего и будет дана правовая оценка. Проводится комплекс оперативных мероприятий в отношении одного фигуранта", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Мать погибшей также утверждает, что в деле могут фигурировать другие лица. По ее словам, в квартире были обнаружены отпечатки четырех человек, а часть материалов, включая одежду дочери и фото- и видеозаписи, якобы исчезла из дела.

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