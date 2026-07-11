Тысячи туристов застряли на островах Тайваня из-за тайфуна
По информации агентства CNA, большинство людей получили легкие травмы в результате падений с мотоциклов, во время подготовки к тайфуну или из-за падающих предметов. Погибших и тяжело пострадавших не зарегистрировано.
Из опасных районов эвакуировали 14 476 человек. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Новом Тайбэе, Тайчжуне, а также уездах Хуалянь и Синьчжу, где зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры и поваленные деревья.
Власти объявили красный уровень опасности на 45 участках, подверженных селевым потокам, причем более половины из них находятся в уезде Синьчжу. Еще в трех районах сохраняется высокий риск крупных оползней. Кроме того, предупреждения о возможных подтоплениях действуют в нескольких городах и уездах острова.
Власти призвали жителей отказаться от посещения горных районов, рек и морского побережья до улучшения погодных условий. Тем, кто откажется покинуть опасные зоны после официального предупреждения, грозят крупные штрафы.
По прогнозам синоптиков, предупреждение о тайфуне может быть отменено утром 12 июля. После этого планируется организовать дополнительные рейсы для возвращения на материк более 5,4 тыс. туристов, остающихся на островах.
#Tifón🌊: #Bavi avanza con fuerza sobre Asia,se registran inundaciones.— ESPECIGEST (@ESPECIGEST) July 11, 2026
🔸️Decenas de heridos,miles de evacuados y extensos daños en #Taiwán.
🔸️#Japón y #China mantienen operativos de emergencia ante la llegada del fenómeno,evacuando a millones de personas.#EG #Georiesgos pic.twitter.com/TErCfjGlV1
Ранее в префектуре Канагава японская компания провела техническую демонстрацию использования спутниковой системы Starlink для организации связи в случае стихийных бедствий.