На курортах Китая ввели желтый уровень опасности из-за приближения страшного тайфуна

Мощный тайфун "Калмаэги" приближается к островам Тайвань, Наньша, Хуанъян, Сиша и Хайнань, ожидаются сильные ветры и проливные дожди. В связи с угрозой стихии китайские власти ввели желтый уровень предупреждения, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CCTV, причиной катастрофы стали извержения вулкана Канлаон, которые наблюдались с прошлого года и привели к накоплению вулканического материала.

После начала ливней отложения с вершины вулкана сошли и нанесли урон расположенным ниже деревням. Власти призывают к мерам безопасности – приостановке масштабных мероприятий и возвращению всех судов в порты.

Тайфун обрушился на центральный регион Филиппинского архипелага 4 ноября и затронул примерно 706 тыс. человек. Власти утверждают, что 348 тыс. жителей переместились во временные эвакуационные центры из-за угрозы со стороны стихии. В 53 населенных пунктах был введен режим ЧС, что позволило использовать экстренные фонды и заморозить цены на основные товары.

Жертвами тайфуна стали больше сотни человек, в регионе объявлено чрезвычайное положение в десятках населенных пунктов.

