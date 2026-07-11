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Мир

Беспредел в беспилотном такси устроили американские подростки

Беспилотное такси в США, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 03:20 Фото: Facebook/CityofSanMateoPolice
На днях в США двое 15-летних подростков пили алкоголь и стреляли из игрушечных пистолетов во время поездки на беспилотном такси, сообщает Zakon.kz.

По данным местного департамента полиции в его соцсетях, подростки вызвали такси, а когда увидели, что оно беспилотное, решили разнообразить поездку. Они пили спиртное и стреляли из игрушечных пистолетов с гидрогелевыми шариками.

Подростки не учли, что в машине установлены видеокамеры, через которые сотрудники такси могут наблюдать за пассажирами. Когда специалисты увидели, что происходит, они позвонили в полицию. Кроме того, работники сервиса смогли удаленно остановить авто, чтобы у правоохранителей был точный адрес.

Полиция, прибыв на место, тщательно осмотрела автомобиль. Подростки не сопротивлялись и сотрудничали. Им пока не предъявили обвинения, следствие хочет просмотреть видеозапись изнутри машины.

Также парашютисты-экстремалы поели прямо в полете над горами Аризоны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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