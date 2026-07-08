Парашютисты-экстремалы перекусили прямо в полете
Фото: Instagram/nitrocircus
Парашютисты из команды Nitro Circus вместе со звездами экстремального спорта превратили свободное падение в необычный гастрономический опыт, сообщает Zakon.kz.
Действие происходило над горами Аризоны. На видео они показали, как выпрыгнули из самолета вместе с накрытым столом. Далее, прямо в полете, успели поднять бокалы, разрезать и попробовать стейки, закрепленные на столешнице.
Завершив "ужин", спортсмены раскрыли парашюты и благополучно приземлились.
"Спокойствие этих ребят – отдельный вид искусства", – подчеркнули в комментариях.
На днях 65-летний английский футбольный болельщик Майкл Хьюитт, пропавший по дороге на Чемпионат мира по футболу в США, был найден живым и невредимым спустя 10 дней.
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