В Японии стремительно растет число жертв аномальной жары
По информации издания Minami-Nippon Shimbun, за отчетный период в префектурах Нагано, Симане, Нагасаки, Оита и Окинава зарегистрировали семь смертей, связанных с последствиями жары.
Наибольшее число госпитализаций пришлось на префектуру Фукуока – 456 человек. Далее следуют Токио (255) и Осака (230).
В тяжелом состоянии, требующем лечения более трех недель, оказались 105 пациентов. Еще 1 761 человек был госпитализирован с состоянием средней тяжести. Большинство пострадавших – люди старше 65 лет, на их долю пришлось 61,7% всех случаев.
По информации Японского метеорологического агентства, 10 июля температура воздуха превысила 30°C на 585 из 914 метеостанций страны. Власти призывают жителей чаще пить воду, избегать перегрева и пользоваться кондиционерами, чтобы снизить риск теплового удара.
Ранее сообщалось, как сильная жара в Казахстане повлияет на урожай.