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Мир

В Японии стремительно растет число жертв аномальной жары

В Японии стремительно растет число жертв аномальной жары, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 18:40 Фото: magnific.com
В Японии резко выросло число пострадавших от аномальной жары. По данным Пожарно-спасательного управления страны, за неделю с 6 по 12 июля с тепловыми ударами были госпитализированы 4 580 человек – это на 3 210 случаев больше, чем неделей ранее, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Minami-Nippon Shimbun, за отчетный период в префектурах Нагано, Симане, Нагасаки, Оита и Окинава зарегистрировали семь смертей, связанных с последствиями жары.

Наибольшее число госпитализаций пришлось на префектуру Фукуока – 456 человек. Далее следуют Токио (255) и Осака (230).

В тяжелом состоянии, требующем лечения более трех недель, оказались 105 пациентов. Еще 1 761 человек был госпитализирован с состоянием средней тяжести. Большинство пострадавших – люди старше 65 лет, на их долю пришлось 61,7% всех случаев.

По информации Японского метеорологического агентства, 10 июля температура воздуха превысила 30°C на 585 из 914 метеостанций страны. Власти призывают жителей чаще пить воду, избегать перегрева и пользоваться кондиционерами, чтобы снизить риск теплового удара.

Ранее сообщалось, как сильная жара в Казахстане повлияет на урожай.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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