Как сильная жара в Казахстане повлияет на урожай

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал влияние жаркой погоды на урожай, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что несмотря на сильную жару, проблем с поливом культур не наблюдается.

"Никаких проблем в южных регионах, где основные площади орошаемых земель находятся, с поставками водных ресурсов не наблюдается. Поставки осуществляются в соответствии с графиками и договорами на водопользование, которые были заключены с каждым сельхозтоваропроизводителем, поэтому по урожаю на орошаемых землях переживать не стоит", – сказал Султанов.

Вице-министр также заверил, что специалисты ведомства выезжали в каждый зерносеющий регион.

"По Костанайской области и большей части СКО были дожди, которые в принципе нивелировали последствия засухи. Поэтому состояние посевов (96%) находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Погибших посевов практически нет. По Акмолинской области часть региона тоже подвержена засухе, как и по Карагандинской области, там будем смотреть. Сейчас ситуацию смотрим, итоги, конечно, будут уже в период ближе к уборке видны. В то же время, фермеры готовились к таким условиям – применялись засухоустойчивые семена – сорта, активно применялись минеральные удобрения, чтобы в период массовой вегетации дать хорошую подпитку растениям. Массовых опасений о том, что мы потеряем часть урожая, в настоящее время нет", – заключил Султанов.

Ранее мы писали, что 14 июля ожидается самый жаркий день.