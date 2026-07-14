Как сильная жара в Казахстане повлияет на урожай
Фото: freepik
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал влияние жаркой погоды на урожай, передает корреспондент Zakon.kz.
Он заверил, что несмотря на сильную жару, проблем с поливом культур не наблюдается.
"Никаких проблем в южных регионах, где основные площади орошаемых земель находятся, с поставками водных ресурсов не наблюдается. Поставки осуществляются в соответствии с графиками и договорами на водопользование, которые были заключены с каждым сельхозтоваропроизводителем, поэтому по урожаю на орошаемых землях переживать не стоит", – сказал Султанов.
Вице-министр также заверил, что специалисты ведомства выезжали в каждый зерносеющий регион.
"По Костанайской области и большей части СКО были дожди, которые в принципе нивелировали последствия засухи. Поэтому состояние посевов (96%) находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Погибших посевов практически нет. По Акмолинской области часть региона тоже подвержена засухе, как и по Карагандинской области, там будем смотреть. Сейчас ситуацию смотрим, итоги, конечно, будут уже в период ближе к уборке видны. В то же время, фермеры готовились к таким условиям – применялись засухоустойчивые семена – сорта, активно применялись минеральные удобрения, чтобы в период массовой вегетации дать хорошую подпитку растениям. Массовых опасений о том, что мы потеряем часть урожая, в настоящее время нет", – заключил Султанов.
Ранее мы писали, что 14 июля ожидается самый жаркий день.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript