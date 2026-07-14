Первые кадры перед встречей экипажа МКС-75 появились из космоса

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал, как на Международной космической станции готовятся к прибытию экипажа МКС-75, сообщает Zakon.kz.

В опубликованных видео он продемонстрировал места на борту станции, подготовленные для новых членов экипажа – российских космонавтов Петра Дуброва и Анны Кикиной.

По традиции прибывающий экипаж встретят участники действующей экспедиции МКС-74: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, а также астронавты Кристофер Уилльямс, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Открытие люков после прибытия нового экипажа покажут в прямом эфире. На борту станции пройдет традиционная церемония встречи космонавтов и астронавтов.

Ранее сообщалось, что вылетающий с Байконура космонавт ответил, готовы ли они к контакту с инопланетянами.