Космонавты из России готовятся выйти в открытый космос 27 мая
27 мая в 17:15 по московскому времени космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев планируют выйти в открытый космос, сообщает Zakon.kz.
Прямую трансляцию выхода организуют "Роскосмос" и NASA. По данным пресс-службы космического ведомства России, космонавты:
- установят на станции оборудование для изучения солнечных вспышек;
- заберут результаты научных экспериментов с модулей МКС;
- вернут контейнер, который почти пять лет находился в открытом космосе.
Ученые изучат, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие радиации и вакуума.
