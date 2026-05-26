Космонавты из России готовятся выйти в открытый космос 27 мая

Фото: Роскосмос

27 мая в 17:15 по московскому времени космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев планируют выйти в открытый космос, сообщает Zakon.kz.

Прямую трансляцию выхода организуют "Роскосмос" и NASA. По данным пресс-службы космического ведомства России, космонавты: установят на станции оборудование для изучения солнечных вспышек;

заберут результаты научных экспериментов с модулей МКС;

вернут контейнер, который почти пять лет находился в открытом космосе. Ученые изучат, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие радиации и вакуума.

