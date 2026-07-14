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События

Вылетающий с Байконура космонавт ответил, готовы ли они к контакту с инопланетянами

российский космонавт Петр Дубров, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:22 Фото: Instagram/petr.v.dubrov
Космонавт Петр Дубров, командир корабля "Союз МС-29", который должен стартовать с Байконура 14 июля 2026 года, оценил вероятность встречи с инопланетянами, сообщает Zakon.kz.

На предполетной пресс-конференции в Байконуре российский космонавт назвал вероятность встречи с инопланетянами настолько низкой, что у экипажей даже отсутствуют специальные инструкции на этот случай.

По словам командира "Союз МС-29", если подобное событие произойдет, необходимые протоколы будут разработаны уже по факту.

Пока же для любых непредвиденных ситуаций действует универсальное правило: экипаж должен связаться со специалистами на Земле и выработать совместный план действий.

"Но, со своей стороны, как командир корабля, ответственный за российский сегмент, и в какой-то период я буду командиром Международной космической станции, в это время самым главным для меня будет, безусловно, безопасность экипажа", – цитирует 5-tv.ru Дуброва.

Старт с Байконура ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" запланирован на 14 июля в 19:48 по времени Казахстана. Ожидается, что орбитальная миссия нового экипажа продлится 261 день. В основной экипаж вошли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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