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Мир

Трамп заявил о блокаде морского сообщения с Ираном

Трамп сделал громкое заявление о блокаде Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 00:39 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп заявил о введении полной морской блокады в отношении судов, следующих в иранские порты, выходящих из них или перевозящих иранские грузы, сообщает Zakon.kz.

В соцсети Truth Social он написал, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства, за исключением судов, связанных с Ираном. По словам Трампа, это стало возможным благодаря действиям американских вооруженных сил.

Американский лидер также поблагодарил министра обороны Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, командующего Центральным командованием США адмирала Брэда Купера и военнослужащих США.

Кроме того, Трамп сообщил, что отказался от ранее предложенного 20-процентного компенсационного сбора в пользу новых торговых и инвестиционных соглашений со странами Персидского залива. По его словам, ожидаются масштабные инвестиции в экономику США, которые, как он утверждает, приведут к созданию миллионов высокооплачиваемых рабочих мест.

В завершение президент США вновь заявил, что Иран "никогда не получит ядерное оружие", а также обвинил руководство исламской республики в насилии и репрессиях.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал страны Персидского залива и объявил о закрытии Ормузского пролива.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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