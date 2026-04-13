Мир

Блокада и угрозы: Трамп сделал заявление по Ирану

Дональд Трамп заявил об уничтожении иранского военно-морского флота, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 20:34 Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении иранского военно-морского флота, сообщает Zakon.kz.

В своей соцсети Truth Social он предупредил, что готов к новой атаке.

"Иранский военно-морской флот лежит на дне моря, полностью уничтоженный, – 158 кораблей. Мы не наносили удары по их небольшому числу так называемых "быстроходных ударных катеров", поскольку не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если любые из этих судов приблизятся к нашей блокаде, они будут немедленно уничтожены с использованием той же системы поражения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестко. P.S. 98,2% наркотиков, поступавших в США по океану или морю, были остановлены! Спасибо за внимание к этому вопросу", – написал Трамп.

Ранее Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива. Кроме того, Белый дом прокомментировал планы применить ядерное оружие в Иране.

Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
