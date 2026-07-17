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Мир

В США учительницу обвинили в изнасиловании трех школьников

преступления против несовершеннолетних, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 19:55 Фото: magnific
В американском штате Висконсин бывшей учительнице Нади Хорн, которая ранее призналась в совращении двух 16-летних школьников, предъявили новые обвинения. Это произошло после того, как следователи обнаружили информацию о возможной третьей жертве, сообщает Zakon.kz.

23-летнюю женщину, работавшую в школе города О-Клэр, задержали 25 марта. Расследование началось после того, как ее коллеги заподозрили, что преподавательница нарушает профессиональные границы в отношениях с учениками, и сообщили об этом в правоохранительные органы. Об этом пишет издание WQOW.

Уже 31 марта Хорн призналась, что вступала в интимную связь с двумя 16-летними подростками. По данным следствия, как минимум с одним из школьников она встречалась трижды.

Позже, в ходе изучения данных с мобильного телефона бывшей учительницы, детективы обнаружили сведения о еще одном возможном преступном эпизоде. Следователи считают, что женщина начала домогаться к третьему подростку практически сразу после того, как он перевелся в школу, где она вела уроки.

Новые официальные обвинения Хорн предъявили 15 июля, однако подробности этого эпизода пока не раскрываются в интересах следствия. Очередное судебное заседание по громкому делу назначено на 28 июля.

Ранее мы сообщали, что в Астане водителя BMW лишили свободы из за 87 нарушений за 3 месяца.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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