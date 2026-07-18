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Мир

Хакеры взломали сайт президента Кении: что они потребовали

Хакеры взломали сайт президента Кении, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 21:16 Фото: wikipedia
Официальный сайт президента Кении подвергся кибератаке. Неизвестные получили доступ к главной странице портала и заменили ее содержимое сообщением, направленным против главы государства Уильяма Руто, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kenyans.co.ke, злоумышленники потребовали перечислить им выкуп в размере пяти биткоинов, пригрозив в противном случае опубликовать некие материалы.

На измененной главной странице появились обвинения в адрес президента, адрес криптовалютного кошелька для перевода средств и ультиматум с требованием выполнить платеж до вечера. При этом официальное оформление сайта частично сохранилось – на фоне оставались элементы фирменного дизайна администрации президента, а также были упомянуты имена нескольких человек.

После появления информации о взломе представители Государственного дома подтвердили факт кибератаки. В администрации заявили, что специалисты по информационным технологиям уже занимаются устранением последствий инцидента. Вскоре после этого доступ к сайту был временно закрыт.

По оценкам местных СМИ, если бы власти решили выполнить требования злоумышленников, сумма выкупа составила бы около 41,3 млн кенийских шиллингов, исходя из текущей стоимости пяти биткоинов. При этом пока неясно, ограничилась ли атака изменением главной страницы или затронула внутренние системы государственного ресурса.

Это не первый подобный инцидент в Кении. В конце прошлого года масштабной кибератаке подверглись сайты нескольких министерств и государственных ведомств, включая Министерства здравоохранения, образования, труда, окружающей среды, информационных технологий, туризма, внутренних дел и администрацию президента. Тогда злоумышленники также заменяли официальное содержимое сайтов посторонними сообщениями, а часть государственных онлайн-сервисов оказалась временно недоступна.

Ранее хакер объяснил, почему в соцсетях нельзя публиковать даже фотографию ключа от дома.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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