Хакер объяснил, почему в соцсетях нельзя публиковать даже фотографию ключа от дома
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Newsweek, идею эксперимента Оттингер почерпнул после обучения методам анализа и копирования ключей на мероприятии Red Team Alliance.
Для создания копии он использовал открытые инструменты: шаблоны для определения параметров ключа по фотографии, программу для построения его цифровой модели, графический редактор GIMP для обработки изображения, а затем распечатал ключ на 3D-принтере.
По словам специалиста, все использованные программы, кроме самого 3D-принтера, находятся в открытом доступе. Интересно, что для изготовления копии необязательно использовать 3D-печать – ключ также можно вырезать вручную или изготовить на коммерческом оборудовании.
Эксперимент завершился успешно. По оценке Оттингера, опытному человеку потребуется около 10-15 минут, чтобы получить копию ключа, имея только его фотографию.
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