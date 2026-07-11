Хакер объяснил, почему в соцсетях нельзя публиковать даже фотографию ключа от дома

Специалист по кибербезопасности и этичный хакер Эван Оттингер раскрыл, что копию дверного ключа можно создать даже по фотографии, опубликованной в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Newsweek , идею эксперимента Оттингер почерпнул после обучения методам анализа и копирования ключей на мероприятии Red Team Alliance.

Для создания копии он использовал открытые инструменты: шаблоны для определения параметров ключа по фотографии, программу для построения его цифровой модели, графический редактор GIMP для обработки изображения, а затем распечатал ключ на 3D-принтере.

По словам специалиста, все использованные программы, кроме самого 3D-принтера, находятся в открытом доступе. Интересно, что для изготовления копии необязательно использовать 3D-печать – ключ также можно вырезать вручную или изготовить на коммерческом оборудовании.

Эксперимент завершился успешно. По оценке Оттингера, опытному человеку потребуется около 10-15 минут, чтобы получить копию ключа, имея только его фотографию.

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