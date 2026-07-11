#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Хакер объяснил, почему в соцсетях нельзя публиковать даже фотографию ключа от дома

Ключи, подъезд, лестница, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 07:56 Фото: pexels
Специалист по кибербезопасности и этичный хакер Эван Оттингер раскрыл, что копию дверного ключа можно создать даже по фотографии, опубликованной в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Newsweek, идею эксперимента Оттингер почерпнул после обучения методам анализа и копирования ключей на мероприятии Red Team Alliance.

Для создания копии он использовал открытые инструменты: шаблоны для определения параметров ключа по фотографии, программу для построения его цифровой модели, графический редактор GIMP для обработки изображения, а затем распечатал ключ на 3D-принтере.

По словам специалиста, все использованные программы, кроме самого 3D-принтера, находятся в открытом доступе. Интересно, что для изготовления копии необязательно использовать 3D-печать – ключ также можно вырезать вручную или изготовить на коммерческом оборудовании.

Эксперимент завершился успешно. По оценке Оттингера, опытному человеку потребуется около 10-15 минут, чтобы получить копию ключа, имея только его фотографию.

Ранее сообщалось о том, что популярная летняя привычка может быть опасной: врач предупредил купальщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Как соцсети &quot;губят&quot; мозг, объяснили нейробиологи
01:21, 17 декабря 2024
Как соцсети "губят" мозг, объяснили нейробиологи
Алматы
15:30, 18 февраля 2024
Кадрами заснеженного февраля в Алматы поделился фотограф
фотограф опубликовал фото Луны в Алматы
23:02, 28 ноября 2023
"Магия вне Хогвартса": алматинский фотограф восхитил подписчиков новым снимком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Янник Синнер
07:46, Сегодня
Синнер поделился настроем перед финалом "Уимблдона"
Конор Макгрегор
07:27, Сегодня
Макгрегор и Холлоуэй провели финальную дуэль взглядов перед реваншем
Нуржан Жумабай
07:05, Сегодня
Исторический триумф на ЧМ: казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай выиграл золотую медаль
Дана Уайт
06:59, Сегодня
Дана Уайт отреагировал на контракт Стивенсона с Zuffa Boxing
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: