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Мир

Вице-президент США стал отцом в четвертый раз

Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 07:33 Фото: Facebook/VicePresident
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о рождении четвертого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Семейной радостью второй человек Америки поделился в своих соцсетях.

"Мы рады сообщить, что сегодня утром родился наш мальчик, Алек Нил Вэнс", – написал он 20 июля.

Его жена, 40-летняя Уша Вэнс (урожденная Чилукури), родилась и выросла в рабочем пригороде Сан-Диего, штат Калифорния, в семье инженера-механика и ученой-молекулярного биолога, переехавших в США из штата Андхра-Прадеш в Южной Индии. Она познакомилась с Джей Ди Вэнсом в 2010 году, будучи студенткой Йельской школы права. Вместе они входили в дискуссионную группу, посвященную "социальному упадку белой Америки".

До того, как стать второй леди, Уша Вэнс занималась юридической практикой, в том числе работала корпоративным юристом в фирме Munger, Tolles & Olson в Сан-Франциско. Она также работала у консервативных судей, председателя Верховного суда Джона Робертса и судьи апелляционного суда Бретта Кавано.

Пара поженилась в 2014 году. В 2017 году у них родился первый ребенок.

Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 07:33

Фото: Facebook/VicePresident

Эта же ночь стала девятой, как американские военные наносят удары по Ирану.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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