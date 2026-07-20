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Спорт

Футбольный мир в трауре: не стало легендарного Кевина Кигана

умер Кевин Киган, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 20:15 Фото: magnific.com
Бывший футболист и тренер сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. О смерти легенды английского футбола сообщила его семья. В последние месяцы спортсмен боролся с онкологическим заболеванием четвертой стадии и находился рядом с близкими, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Sky Sports.

"Кевин был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья благодарит медицинскую команду за поддержку и просит предоставить ей время и личное пространство в этот тяжелый период", – говорится в заявлении родственников.

Киган считается одним из лучших игроков своего поколения. За карьеру он провел почти 750 матчей на клубном уровне, трижды выигрывал чемпионат Англии с "Ливерпулем" и два года подряд становился обладателем "Золотого мяча" – в 1978 и 1979 годах, выступая за немецкий "Гамбург".

После завершения игровой карьеры Киган занялся тренерской работой. Он возглавил "Ньюкасл" в 1992 году и за короткий срок вывел команду из кризиса, а затем помог ей вернуться в высший дивизион. В сезоне 1995/96 клуб под его руководством боролся за чемпионский титул Премьер-лиги, но в итоге уступил "Манчестер Юнайтед".

Также Киган руководил сборной Англии и "Манчестер Сити". В 2002 году он вывел "Сити" в Премьер-лигу, после чего в 2005 году объявил о завершении тренерской карьеры. В 2008 году он ненадолго вернулся в "Ньюкасл", однако покинул клуб спустя восемь месяцев из-за разногласий с руководством.

"Ньюкасл" назвал Кигана одной из самых значимых фигур в истории клуба, отметив его особую связь с болельщиками. В клубе подчеркнули, что его наследие останется в памяти поколений поклонников футбола по всему миру.

Ранее сообщалось, что известный казахстанский спортсмен погиб в страшной аварии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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