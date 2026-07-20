#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
470.28
537.53
5.99
Мир

Солнце готовит новый удар: на Земле ожидаются магнитные бури

магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 19:36 Фото: Лаборатория солнечной астрономии
Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили о том, что магнитные бури уровня G1-G2 ожидаются на Земле 22 июля из-за корональной дыры на Солнце, сообщает Zakon.kz.

В Telegram специалисты отметили, что к Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля. Как уточняется, обычно корональные дыры являются относительно компактными объектами, что до конца сохраняет неопределенность: не пройдет ли ветер выше или ниже планеты.


"В данном случае Солнце решило не мучить прогнозистов и "нарисовало" дыру от полюса до полюса, так что мимо точно не пройдешь. (...) Вспышек на Солнце, фактически, нет, хотя со вчерашнего дня видны попытки оттолкнуться от дна, и есть вероятность, что это удастся. Но если про вспышки – это все пока гипотетические сценарии, то дыра реальна и видна, поэтому пока будем следить за ней. Если вспышечная активность начнет расти, выпустим отдельное сообщение", – говорится в сообщении.

Рост возмущений начнется в ночь с 21 на 22 июля и продлится не менее суток. В пике возможны бури уровня G1-G2, вероятность более сильных бурь G3 и выше оценивается в 5%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Магнитных бурь не будет: в ближайшую неделю магнитосфера Земли останется спокойной
07:35, 23 ноября 2023
Магнитных бурь не будет: в ближайшую неделю магнитосфера Земли останется спокойной
На Земле ожидаются магнитные бури из-за крупной корональной дыры на Солнце
01:21, 10 февраля 2025
На Земле ожидаются магнитные бури из-за крупной корональной дыры на Солнце
На Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G3
04:42, 30 июля 2024
На Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G3
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФИФА
20:05, Сегодня
Дана Уайт назвал организаторов трансляции финала ЧМ-2026 худшими за всю историю спорта
Фото: UFC
19:36, Сегодня
UFC объявил о втором турнире в Эдмонтоне за последние два года
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
19:10, Сегодня
Определился возможный соперник "Кайрата" в квалификации Лиги Европы
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:39, Сегодня
"Кайрат" узнал возможного соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: