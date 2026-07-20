Солнце готовит новый удар: на Земле ожидаются магнитные бури

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили о том, что магнитные бури уровня G1-G2 ожидаются на Земле 22 июля из-за корональной дыры на Солнце, сообщает Zakon.kz.

В Telegram специалисты отметили, что к Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля. Как уточняется, обычно корональные дыры являются относительно компактными объектами, что до конца сохраняет неопределенность: не пройдет ли ветер выше или ниже планеты.





"В данном случае Солнце решило не мучить прогнозистов и "нарисовало" дыру от полюса до полюса, так что мимо точно не пройдешь. (...) Вспышек на Солнце, фактически, нет, хотя со вчерашнего дня видны попытки оттолкнуться от дна, и есть вероятность, что это удастся. Но если про вспышки – это все пока гипотетические сценарии, то дыра реальна и видна, поэтому пока будем следить за ней. Если вспышечная активность начнет расти, выпустим отдельное сообщение", – говорится в сообщении.

Рост возмущений начнется в ночь с 21 на 22 июля и продлится не менее суток. В пике возможны бури уровня G1-G2, вероятность более сильных бурь G3 и выше оценивается в 5%.