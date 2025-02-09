На Земле ожидаются магнитные бури из-за крупной корональной дыры на Солнце

Магнитные бури ожидаются на Земле 10 февраля из-за возвращения на солнечном диске одной из крупнейших за последние годы корональных дыр, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце <...> снова обращена к Земле", – говорится в сообщении ученых.

По их прогнозам, первые проявления геомагнитных возмущений начнутся ночью 10 февраля и могут сохраняться до середины недели, а возможно, и дольше.

"Модели прогнозируют слабые магнитные бури уже завтра, в понедельник, но посмотрим, как будет на самом деле", – уточняют специалисты.

Согласно расчетам, слабая магнитная буря класса G1 накроет Землю 10 февраля с 8:00 до 11:00 по времени Астаны. Перед этим, на протяжении трех часов, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, что сохранится вплоть до 14:00 после окончания бури. Дополнительные возмущения магнитосферы ожидаются и во вторник, 11 февраля, с 5:00 до 11:00 по времени Астаны.

На Солнце 7 февраля произошла очередная крупная вспышка, которой не хватило около 20% до высшего уровня X.

