Шестилетняя девочка умерла после редактирования генов в Китае
Как пишет Oxu.Az, в марте 2025 года ребенок с генетической мутацией прошел терапию в больнице Синьхуа. Через несколько дней девочка умерла от тяжелой иммунной реакции.
Разработкой терапии руководил нейробиолог Цю Цзилун, а исследование курировал врач Юнго Ю. В результате инцидента больницу оштрафовали на 3 600 долларов. Родителям девочки, внесшим на лечение 860 тысяч долларов, компенсацию не предложили.
Эта трагедия вскрыла проблему непрозрачности клинических испытаний в Китае. Число таких исследований с 2015 по 2023 год выросло в 11 раз – до 1000.
В июне власти ужесточили правила проведения клеточных и генных исследований, ограничив их определенными больницами и запретив взимать плату с пациентов за участие в клинических испытаниях.
Редактирование генов (генома) – это метод генной инженерии, который позволяет ученым целенаправленно изменять генетический код живых организмов. С помощью специальных инструментов, действующих как "молекулярные ножницы", ДНК разрезают в строго определенных местах, чтобы удалить, добавить или заменить нужные фрагменты.
Ранее в Китае у 36-летнего мужчины обнаружили более тысячи клещей в области глаз после того, как он несколько месяцев жаловался на ухудшение зрения.