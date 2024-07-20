Шестилетнюю девочку искали на побережье Алаколя

Во время отдыха на Алаколе шестилетняя девочка осталась без присмотра взрослых и покинула пляж. Спасателям удалось найти ребенка и вернуть родителям, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 20 июля 2024 года в Жетысуской области.

"Девочка 2018 года рождения, оставшись без присмотра, ушла с территории зоны отдыха и потерялась. Ребенка обнаружили во время патрулирования побережья", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Фото: МЧС РК

В медицинской помощи девочка не нуждалась и ее вернули родителям. В МЧС вновь призывают взрослых не оставлять детей без присмотра.

Похожий случай произошел на побережье озера Алаколь 18 июля 2024 года. Родители потеряли двоих детей и обратились за помощью к спасателям. Малышей нашли в полутора километрах от того места, где их ждали взрослые.