Обычный зуд обернулся кошмаром: в глазах мужчины нашли сотни клещей

В Китае у 36-летнего мужчины обнаружили более тысячи клещей в области глаз после того, как он несколько месяцев жаловался на ухудшение зрения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, житель провинции Хубэй на протяжении полугода испытывал сухость, зуд и ощущение липкости в глазах. Сначала он пытался справиться с проблемой самостоятельно, используя глазные капли, однако состояние продолжало ухудшаться, а зрение начало снижаться.

После обращения к врачу мужчине диагностировали демодекозный блефарит – воспаление век, вызванное чрезмерным размножением микроскопических клещей рода Demodex. При обследовании специалист обнаружила, что в каждом исследованном волосяном фолликуле ресниц находилось по восемь–девять паразитов. По оценке врача, их общее количество могло достигать нескольких сотен или даже более тысячи.

Как выяснилось, развитию заболевания способствовали привычки мужчины, связанные с недостаточной гигиеной и частым растиранием глаз. Медики напоминают, что при длительном зуде, сухости или ухудшении зрения необходимо своевременно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, какие симптомы могут говорить об опасном заболевании после укуса клеща.