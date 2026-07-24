#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
476.07
541.86
6.08
Мир

Обычный зуд обернулся кошмаром: в глазах мужчины нашли сотни клещей

Обычный зуд обернулся кошмаром: в глазах мужчины нашли сотни клещей, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 00:08 Фото: magnific.com
В Китае у 36-летнего мужчины обнаружили более тысячи клещей в области глаз после того, как он несколько месяцев жаловался на ухудшение зрения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, житель провинции Хубэй на протяжении полугода испытывал сухость, зуд и ощущение липкости в глазах. Сначала он пытался справиться с проблемой самостоятельно, используя глазные капли, однако состояние продолжало ухудшаться, а зрение начало снижаться.

После обращения к врачу мужчине диагностировали демодекозный блефарит – воспаление век, вызванное чрезмерным размножением микроскопических клещей рода Demodex. При обследовании специалист обнаружила, что в каждом исследованном волосяном фолликуле ресниц находилось по восемь–девять паразитов. По оценке врача, их общее количество могло достигать нескольких сотен или даже более тысячи.

Как выяснилось, развитию заболевания способствовали привычки мужчины, связанные с недостаточной гигиеной и частым растиранием глаз. Медики напоминают, что при длительном зуде, сухости или ухудшении зрения необходимо своевременно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, какие симптомы могут говорить об опасном заболевании после укуса клеща.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
поиск пропавшего рыбака
21:11, 02 августа 2023
В Мангистау рыбаки нашли тело пропавшего мужчины
Клещ присосался прямо к глазу: редкий случай произошел в России
22:33, 24 июня 2026
Клещ присосался прямо к глазу: редкий случай произошел в России
крокодил утащил мужчину под воду на глазах у его отца
23:02, 22 сентября 2025
Крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
00:44, 25 июля 2026
Янник Синнер и Новак Джокович снялись с "тысячника" в Монреале
Фото: UFC
00:10, 25 июля 2026
"Маленький избалованный ребенок": Двалишвили намекнул, что ненавидит брата Хабиба
Фото: UFC
23:34, 24 июля 2026
"Покажу: Стрикленд - не такой уж зверь": Шара Буллет готов к бою с чемпионом UFC
Фото: ATP
23:04, 24 июля 2026
Видеообзор матча Александр Бублик - Томас Мартин Этчеверри за финал турнира в Кицбюэле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: