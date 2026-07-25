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Мир

Иностранцев выдворили с Бали после скандала вокруг закрытого клуба

Скандал из-за WhatsApp-группы: почему власти Бали вмешались в работу бегового клуба, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 23:03 Фото: magnific.com
Двум гражданам Нидерландов запретили возвращаться на Бали после скандала вокруг организованного ими бегового клуба Entourage Bali, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Nine.com.au со ссылкой на местные власти, организаторов обвинили в возможной дискриминации жителей острова.

Клуб был создан для общения "цифровых кочевников" и проведения совместных мероприятий. Однако после появления публикаций в соцсетях организаторов начали критиковать за якобы исключение местных жителей из сообщества.

Одна из жительниц Индонезии заявила, что ее заявку отклонили из-за индонезийского имени и номера телефона, тогда как ее супруг с иностранными данными получил одобрение.

Генеральный директор иммиграционной службы Бали Хендарсам Марантоко заявил, что иностранцы не могут создавать собственные правила и закрытые сообщества в общественных пространствах Индонезии. После проверки двум организаторам – 35-летнему JAS и 37-летнему HQV – запретили въезд в страну. Они покинули Индонезию и направились в Сингапур.

В Entourage Bali заявили, что не намеревались проявлять неуважение или дискриминировать кого-либо. Организаторы объяснили ситуацию ошибками автоматической системы регистрации участников и сообщили, что среди участников одного из последних мероприятий около четверти составляли граждане Индонезии.

После скандала клуб объявил о приостановке мероприятий и заявил о принятии ответственности за произошедшее. Местный сенатор Нилух Джелантик подчеркнула, что гостеприимство жителей Бали не должно восприниматься как разрешение пренебрегать местными жителями.

Ранее сообщалось, почему туристы на пляже в Калифорнии получают за уборку мусора крупный штраф вместо "спасибо".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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