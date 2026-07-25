Иностранцев выдворили с Бали после скандала вокруг закрытого клуба

Двум гражданам Нидерландов запретили возвращаться на Бали после скандала вокруг организованного ими бегового клуба Entourage Bali, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Nine.com.au со ссылкой на местные власти, организаторов обвинили в возможной дискриминации жителей острова.

Клуб был создан для общения "цифровых кочевников" и проведения совместных мероприятий. Однако после появления публикаций в соцсетях организаторов начали критиковать за якобы исключение местных жителей из сообщества.

Одна из жительниц Индонезии заявила, что ее заявку отклонили из-за индонезийского имени и номера телефона, тогда как ее супруг с иностранными данными получил одобрение.

Генеральный директор иммиграционной службы Бали Хендарсам Марантоко заявил, что иностранцы не могут создавать собственные правила и закрытые сообщества в общественных пространствах Индонезии. После проверки двум организаторам – 35-летнему JAS и 37-летнему HQV – запретили въезд в страну. Они покинули Индонезию и направились в Сингапур.

В Entourage Bali заявили, что не намеревались проявлять неуважение или дискриминировать кого-либо. Организаторы объяснили ситуацию ошибками автоматической системы регистрации участников и сообщили, что среди участников одного из последних мероприятий около четверти составляли граждане Индонезии.

После скандала клуб объявил о приостановке мероприятий и заявил о принятии ответственности за произошедшее. Местный сенатор Нилух Джелантик подчеркнула, что гостеприимство жителей Бали не должно восприниматься как разрешение пренебрегать местными жителями.

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