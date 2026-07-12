Скандал вокруг сборной Франции продолжается: чиновница Аргентины ответила на обвинения
Как пишет El Sol, политик заявила, что не считает свои слова оскорбительными, и отвергла обвинения в расистском подтексте. По словам Касадо, проблема заключается не в ее высказывании, а в том, что некоторые люди воспринимают слово "африканец" как негативное.
"Очень хорошо, Парагвай. Слабая африканская команда с плохими манерами. Не выношу Мбаппе", – говорится в скандальном заявлении Касадо.
Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe.— Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026
Чиновница также раскритиковала "вокизм", заявив, что он, по ее мнению, усиливает общественную напряженность и ограничивает возможность шутить.
Кроме того, Касадо высказалась о политической ситуации в стране и возможном переизбрании президента Хавьера Милея в 2027 году. Она отметила, что решающим фактором станет экономическая ситуация и уровень благосостояния граждан.
По ее мнению, если экономика продолжит улучшаться, действующая власть сможет рассчитывать на поддержку избирателей на следующих выборах.
Ранее сообщалось, что расистские слова в адрес Килиана Мбаппе вызвали международный скандал. Позже парагвайский политик потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила подать в суд.