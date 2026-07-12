Скандал вокруг сборной Франции продолжается: чиновница Аргентины ответила на обвинения

Вице-губернатор аргентинской провинции Мендоса Хебе Касадо прокомментировала скандал вокруг своего поста о сборной Франции, который вызвал обвинения в расизме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Sol, политик заявила, что не считает свои слова оскорбительными, и отвергла обвинения в расистском подтексте. По словам Касадо, проблема заключается не в ее высказывании, а в том, что некоторые люди воспринимают слово "африканец" как негативное.

"Очень хорошо, Парагвай. Слабая африканская команда с плохими манерами. Не выношу Мбаппе", – говорится в скандальном заявлении Касадо.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

Чиновница также раскритиковала "вокизм", заявив, что он, по ее мнению, усиливает общественную напряженность и ограничивает возможность шутить.

Кроме того, Касадо высказалась о политической ситуации в стране и возможном переизбрании президента Хавьера Милея в 2027 году. Она отметила, что решающим фактором станет экономическая ситуация и уровень благосостояния граждан.

По ее мнению, если экономика продолжит улучшаться, действующая власть сможет рассчитывать на поддержку избирателей на следующих выборах.

Ранее сообщалось, что расистские слова в адрес Килиана Мбаппе вызвали международный скандал. Позже парагвайский политик потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила подать в суд.