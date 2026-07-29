Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск

Известного предпринимателя и долларового миллиардера, создавшего социальную сеть "ВКонтакте" и международный кроссплатформенный мессенджер Telegram, Павла Дурова объявили в международный розыск, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию РИА Новости 29 июля 2026 года поведала Федеральная служба безопасности России.

Так, по информации ведомства, Дурову предъявлено обвинение по уголовной статье, связанной с содействием террористической деятельности.

Как заявили в ФСБ, основанием для обвинений стало то, что администрация Telegram якобы не удалила каналы, чаты и ботов, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, организации массовых убийств, а также кибермошенничества.

В ведомстве утверждают, что деятельность этих ресурсов привела к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесла многомиллиардный материальный ущерб.

"Руководителю администрации Telegram П.Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск", – говорится в сообщении.

8 июля 2026 года сообщалось, что Дурова в четвертый раз допросили в Париже в рамках дела против Telegram, заседание продлилось более шести часов. После допроса его адвокаты заявили, что за два года расследования следствие так и не представило прямых улик вины бизнесмена, и подали жалобы в европейские суды на действия французских властей. Несмотря на то, что Дурову ранее вернули право выезжать из Франции, он по-прежнему находится под судебным контролем по 12 обвинениям, связанным с модерацией мессенджера.