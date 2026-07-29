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Мир

Франция выдаст Дурова России? Адвокат раскрыл важные детали

основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:34 Фото: Instagram/durov
Французский адвокат Филипп де Вель прокомментировал обвинение в содействии террористической деятельности, предъявленное в России сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову, сообщает Zakon.kz.

В беседе с ТАСС 29 июля 2026 года адвокат заявил, что Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны, это прямо запрещено законом.

"Статья 696-4 Уголовно-процессуального кодекса Франции запрещает экстрадицию французских граждан. Вместе с тем она может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике", – приводит издание слова Филиппа де Вель.

Помимо паспортов России и Франции, Павел Дуров имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис.

Как добавил французский адвокат, если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции.

"Ордер проходит дополнительную проверку. Прокуратура и французский суд, в частности, проверяют, является ли соответствующее деяние преступлением во Франции. Кроме того, сам Интерпол будет также проверять запрос: статья 3 устава организации не допускает уведомления политического, военного, религиозного или расового характера", – объяснил Филипп де Вель.

По его словам, "если Франция сочтет преследование политически мотивированным либо установит, что соответствующее деяние не является правонарушением по французскому законодательству, она может отказаться предпринимать дальнейшие действия и не задерживать человека".

"Решение о действиях на территории страны остается за прокуратурой", – подчеркнул Филипп де Вель.

Ранее сообщалось, что Павла Дурова объявили в международный розыск. В Федеральной службе безопасности России уточнили, что основателю Telegram предъявлено обвинение по уголовной статье (ч. 1.1 ст. 205.1 "Содействие террористической деятельности").

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 18:34
В Telegram отреагировали на уголовное дело против Павла Дурова в России

В ФСБ уточнили, что основанием для обвинений стало то, что администрация Telegram якобы не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, организации массовых убийств, а также кибермошенничества. По данным российского ведомства, деятельность этих ресурсов привела к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесла многомиллиардный материальный ущерб.

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Фото Динара Халдарова
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