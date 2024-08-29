Адвокат Дурова сделал заявление по его обвинению

Адвокат Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински заявил, что Telegram уважает европейские законы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, утверждения, что владелец социальной сети несет ответственность за совершаемые в ней злоупотребления, абсурдны, пишет РИА Новости.

"Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент "О цифровых услугах", его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам. Бессмысленно говорить, что платформа или ее руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи.

Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему запрещено покидать территорию Франции.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы, а также в соучастии в: обеспечении незаконных транзакций; хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними; обороте наркотиков; мошенничестве. 28 августа суд в Париже освободил из-под стражи под залог Павла Дурова.

Ордер на арест также был выдан и в отношении его брата и соучредителя соцсети Николая.