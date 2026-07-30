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Мир

Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Павел Дуров, основатель Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 17:25 Фото: Instagram/durov
Федеральная служба по финансовому мониторингу России внесла основателя Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая запись под №6895 появилась в разделе реестра "Физические лица".

скриншот, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 17:25

Фото: fedsfm.ru/documents/terr-list

Согласно информации из открытых источников, людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 17:25
В Telegram отреагировали на уголовное дело против Павла Дурова в России

29 июля 2026 года Федеральная служба безопасности России объявила известного предпринимателя в международный розыск. Как заявили в ФСБ, основанием для обвинений стало то, что администрация Telegram якобы не удалила каналы, чаты и боты, которые, по версии российских спецслужб, использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, организации массовых убийств, а также кибермошенничества.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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