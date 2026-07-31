Возинья задерживается и в "Коло-Коло" началось напряжение

В чилийском "Коло-Коло" обеспокоены задержкой приезда героя ЧМ-2026 голкипера сборной Кабо-Верде 40-летнего Возиньи, сообщает Zakon.kz.

Возинья стал одним из главных открытий чемпионата мира 2026 года. После яркой игры против Испании и Аргентины его популярность резко выросла, а "Коло-Коло" предложил ему контракт на 18 месяцев.

Однако его переход в чилийский "Коло-Коло" резко оказался под вопросом из-за неожиданной задержки его приезда в Чили. Хотя клуб объявил о подписании контракта почти неделю назад, в назначенный срок футболист в Сантьяго не прибыл.

По данным испанской газеты El País, причиной стали личные и бюрократические обстоятельства.

"Возинья находится в Мадриде, где оформляет необходимые документы. Процесс осложняется отсутствием консульского представительства Кабо-Верде в Чили, из-за чего оформление занимает больше времени, чем ожидалось", – говорится в публикации.

Задержка породила волну слухов в чилийской прессе. В частности, появились сообщения о возможном интересе со стороны марокканского клуба "Ренессанс Беркан", который возглавляет бывший тренер сборной Кабо-Верде Бубишта. Однако официальных подтверждений этим сообщениям нет.

Дополнительную интригу создает и позиция главного тренера "Коло-Коло" Фернандо Ортиса, который якобы ранее заявлял, что не просил подписывать Возинью и рассчитывает на молодых вратарей.

"Трансфер продиктован не только маркетинговыми соображениями, но и спортивной необходимостью после кадровых проблем во вратарской линии", – несмотря на высказывания Ортиса уверяют в клубе.

Несмотря на общую нервозную обстановку, в клубе рассчитывают, что голкипер все же прибудет в Чили в ближайшие дни для прохождения медосмотра и официальной презентации.

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