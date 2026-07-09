Возинью могут отправить играть в одну команду с Лионелем Месси
Фото: Instagram/leomessi/vozinha1
Американский "Интер Майами" интересуется голкипером сборной Кабо-Верде Жозимаром Жозе Эворе Диашем. В спортивных кругах он более известен как Возинья, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, 40-летний вратарь сейчас в статусе свободного агента после ухода из португальского "Шавиша".
Несмотря на возраст, Возинья привлекает своей уверенной игрой на чемпионате мира, где стал одним из главных героев сенсационного выступления сборной Кабо-Верде.
Клуб из Майами рассматривает возможность подписания опытного голкипера уже в ближайшее время.
Ранее Месси раскрыл, почему заплакал после матча с Египтом на ЧМ-2026.
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