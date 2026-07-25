Самый популярный вратарь ЧМ-2026 все-таки нашел новое место работы

Знаменитый голкипер Возинья станет новым игроком самого титулованного футбольного клуба Чили – "Коло-Коло". Как известно, 40-летний вратарь прославился на мировой арене благодаря своему прекрасному выступлению на ЧМ-2026 в составе сборной Кабо-Верде, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию сегодня ночью распространил Анибаль Моса, президент клуба "Бланко и Негро", объявив о подписании контракта с Возиньей на полтора года.

Знаменитого голкипера представят уже в ближайшее время перед матчем между "белыми" и командой "Депортес Лимаче", который состоится 30 июля на стадионе "Монументаль" в рамках Первого дивизиона.

“Tenemos un acuerdo con Vozinha” confirma Aníbal Mosa.



Colo Colo suma al experimentado arquero de Cabo Verde. @Cooperativa — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) July 24, 2026

На данный момент последние детали уточняются, но уже получено подтверждение от его окружения и представителя о том, что соглашение достигнуто в соответствии с предложением, которое ему направлено.

"Хотел бы обсудить детали позже, сначала хочу подтвердить, что Возинья станет игроком "Коло-Коло". Он приедет к нам, пройдет необходимые медицинские обследования, а затем будет представлен здесь, на стадионе "Монументаль". С точки зрения СМИ и спорта, он соответствует обоим условиям. Это вратарь, обладающий качествами, необходимыми для игры. Он отлично выступил на мире и в хорошей спортивной форме, именно поэтому мы его приглашаем. А теперь, когда к этому добавляется его огромная известность во всем мире, это также нас интересует, потому что это выводит наш клуб на мировую арену". Президент "Коло-Коло" Анибаль Моса

Возинья стал вмиг популярным после ничьей со сборной Испанией (0:0). На данный момент количество его подписчиков в соцсетях достигло почто 30 млн человек, с чем не сравнится ни один вратарь мира.

После мундиаля его отправляли в Россию. Даже ходили слухи, что его хочет видеть в своей команде "Интер Майми" Лионель Месси.

А на днях Возинья первым номером вошел в состав символической сборной ЧМ-2026.