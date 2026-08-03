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Мир

Трагедия в японском зоопарке: львы не выдержали экстремальной жары

львы не выдержали экстремальной жары, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 18:23 Фото: tokyo-zoo.net
В японском зоопарке у нескольких львов зафиксировали резкое ухудшение состояния здоровья, предположительно вызванное сильной жарой, – трое из 16 львов не выжили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет администрация учреждения, первые тревожные симптомы – потеря аппетита и снижение активности – были выявлены 18 июля у двух животных, после чего специалисты незамедлительно приступили к лечению.

В последующие дни аналогичные признаки появились и у других львов. К 22 июля медицинская помощь потребовалась уже 10 животным – 2 самцам и 8 самкам. Несмотря на то что часть львов положительно отреагировала на терапию, состояние некоторых продолжило ухудшаться. У них наблюдались полный отказ от пищи, неспособность самостоятельно передвигаться и потеря сознания.

Ветеринары продолжают круглосуточное лечение, используя охлаждение с помощью водяных распылителей и мощных вентиляторов, а также внутривенные инфузии и медикаментозную терапию.

На данный момент три льва по-прежнему находятся в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно вставать. Им продолжают вводить жидкости, препараты для поддержки печени, витамины, а также проводят лечение пролежней.

Особое внимание специалисты уделяют четырем животным, которые уже пошли на поправку, а также шести львам, чье состояние с самого начала оставалось стабильным. Их перевели в отдельный вольер, оборудованный дополнительными системами охлаждения, включая промышленные вентиляторы и локальные охладители воздуха. На время восстановления животных их показ посетителям приостановлен.

Окончательная причина гибели животных станет известна после получения результатов лабораторных исследований. Однако предварительные данные патологоанатомического вскрытия свидетельствуют о том, что у всех трех погибших львов были выявлены выраженное обезвоживание и полиорганная недостаточность. По мнению специалистов, одной из основных причин ухудшения состояния животных мог стать тепловой стресс.

Ранее сообщалось, что лев устроил переполох среди посетителей зоопарка Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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