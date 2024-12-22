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Общество

Африканские львы поиграли со снегом: в алматинском зоопарке поделились забавным видео

львы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 17:16 Фото: Instagram/almatyzoo
После снегопада, который накрыл Алматы, сотрудники городского зоопарка придумали новое развлечение для пары африканских львов Арсика и Лили, сообщает Zakon.kz.

Хищникам слепили настоящего снеговика. Специалисты отмечают, что снег звери видели впервые.

"Город завалило снегом и мы, конечно, не могли не воспользоваться этим. Решили слепить снеговика для Арсика и Лили. Угадайте, на сколько минут его хватило? Раз, два, три... Но главное ведь не то, сколько простоял снеговик, а то, что африканские львы потрогали снег", – поделились в зоопарке.

Ранее в Алматинском зоопарке рассказали, чем кормят хищников. Как выяснилось, каждый лев получает по пять килограмм мяса в день. Тиграм достается чуть больше, им требуется от шести до 10 кг. Рацион включает говядину, курятину, зайчатину, а иногда и рыбу. Оказалось, что объем пищи зависит от веса, возраста и пола животного.

Андрей Дюсупов
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