Лев устроил переполох среди посетителей: объяснение зоопарка Алматы

Несколько дней назад в популярной сети Threads появилось видео из зоопарка Алматы. В кадре лев бьет по стеклу, посетители в ответ ему рычат и прикасаются к перегородке, сообщает Zakon.kz.

Автор ролика в описании заявила, что снимала происходящее не она и сама "никогда не была" в зоопарке.

По ее словам, необходимо "бороться с подобным бизнесом".

"Неужели просто нельзя активно взяться за подобный бизнес и разрушать его? Это не капризы, но если у человека отсутствует сердце, то в принципе нам то что?" – уточнила она.

Публикация привлекла внимание пользователей Казнета. Если одни призывают к помощи животным, закрыв зоопарки, то другие отмечают хамское и дикое поведение самих посетителей парков.

29 марта 2026 года администрация Алматинского зоопарка выступила с большим разъяснением по поводу произошедшего.

Как оказалось, героем социальных сетей стал лев по кличке Жума.

"Мы понимаем интерес аудитории к поведению хищника, немного отличающемуся от поведения других львов, расположенных по соседству, однако для объективной оценки ситуации важно учитывать предысторию животного и специфику работы современного зоопарка", – пишут специалисты.

Известно, что лев поступил в зоопарк в августе 2024 года от частного лица.

Прежний владелец не имел возможности обеспечивать хищнику надлежащий уход, и зоопарк стал для него единственным законным домом.

"Поведение животного на видео – это закономерная реакция на внешние раздражители. Поскольку Жума долгое время содержался в иных условиях, его взаимодействие с окружающей средой и реакция на попытки посетителей привлечь внимание через стекло проявляются именно в такой активной форме. Это не признак неблагополучия, а индивидуальная поведенческая особенность хищника, адаптирующегося к новой социальной среде". Пресс-служба зоопарка Алматы

Также в зоопарке ответили на критику и обвинения в введении бизнеса.

"Согласно закону РК "Об особо охраняемых природных территориях", Алматинский зоопарк является природоохранным учреждением и научным центром. Мы не "бизнес", а единственная инстанция, способная обеспечить профессиональный уход животным, изъятым у теневых владельцев. Для таких особей, как Жума, выросших в неволе и не обладающих навыками охоты, зоопарк – это единственный шанс на полноценную жизнь". Пресс-служба зоопарка Алматы

