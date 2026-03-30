#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Лев устроил переполох среди посетителей: объяснение зоопарка Алматы

лев, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 10:51 Фото: pixabay
Несколько дней назад в популярной сети Threads появилось видео из зоопарка Алматы. В кадре лев бьет по стеклу, посетители в ответ ему рычат и прикасаются к перегородке, сообщает Zakon.kz.

Автор ролика в описании заявила, что снимала происходящее не она и сама "никогда не была" в зоопарке.

По ее словам, необходимо "бороться с подобным бизнесом".

"Неужели просто нельзя активно взяться за подобный бизнес и разрушать его? Это не капризы, но если у человека отсутствует сердце, то в принципе нам то что?" – уточнила она.

Публикация привлекла внимание пользователей Казнета. Если одни призывают к помощи животным, закрыв зоопарки, то другие отмечают хамское и дикое поведение самих посетителей парков.

29 марта 2026 года администрация Алматинского зоопарка выступила с большим разъяснением по поводу произошедшего.

Как оказалось, героем социальных сетей стал лев по кличке Жума.

"Мы понимаем интерес аудитории к поведению хищника, немного отличающемуся от поведения других львов, расположенных по соседству, однако для объективной оценки ситуации важно учитывать предысторию животного и специфику работы современного зоопарка", – пишут специалисты.

Известно, что лев поступил в зоопарк в августе 2024 года от частного лица.

Прежний владелец не имел возможности обеспечивать хищнику надлежащий уход, и зоопарк стал для него единственным законным домом.

"Поведение животного на видео – это закономерная реакция на внешние раздражители. Поскольку Жума долгое время содержался в иных условиях, его взаимодействие с окружающей средой и реакция на попытки посетителей привлечь внимание через стекло проявляются именно в такой активной форме. Это не признак неблагополучия, а индивидуальная поведенческая особенность хищника, адаптирующегося к новой социальной среде".Пресс-служба зоопарка Алматы

Также в зоопарке ответили на критику и обвинения в введении бизнеса.

"Согласно закону РК "Об особо охраняемых природных территориях", Алматинский зоопарк является природоохранным учреждением и научным центром. Мы не "бизнес", а единственная инстанция, способная обеспечить профессиональный уход животным, изъятым у теневых владельцев. Для таких особей, как Жума, выросших в неволе и не обладающих навыками охоты, зоопарк – это единственный шанс на полноценную жизнь". Пресс-служба зоопарка Алматы

Также мы уже рассказывали, что в Алматинском зоопарке произошло долгожданное пополнение: у пары амурских тигров Бентли и Ярги родилась тройня. Об этом можно узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы болельщики после футбольного матча устроили хаос
09:18, 15 мая 2023
В Алматы болельщики после футбольного матча устроили хаос
Животные могут погибнуть: зоопарк Алматы обратился к посетителям
10:22, 21 июля 2025
Животные могут погибнуть: зоопарк Алматы обратился к посетителям
Почему шерсть облезлая: в зоопарке Алматы ответили на критику и вопросы посетителей
12:21, 29 июня 2025
Почему шерсть облезлая: в зоопарке Алматы ответили на критику и вопросы посетителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
11:57, Сегодня
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
11:34, Сегодня
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
11:21, Сегодня
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
11:01, Сегодня
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: