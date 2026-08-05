Китай вводит новые правила въезда и выезда

С 15 сентября в Китае вступают в силу новые правила Госсовета КНР, предусматривающие дополнительные меры контроля за трансграничными перемещениями, которые напрямую затронут не только местных жителей, но и работу иностранных посредников, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному регламенту, состоящему из 19 ключевых разделов, процедура пересечения границы КНР становится максимально прозрачной для спецслужб. Теперь каждый выезжающий обязан документально подтвердить "правдивость и законность" своих целей. Таможенные офицеры наделяются правом проводить углубленные интервью и инспектировать электронные данные на личных смартфонах и ноутбуках туристов.

"Такие меры продиктованы стремлением Пекина предотвратить утечку критически важной информации и данных социальных сетей, которые теперь официально включены в периметр национальной безопасности", – рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Власти на местах получили рычаги для блокирования выезда. Если гражданин будет замечен в деятельности, которая, по мнению властей, наносит ущерб национальным интересам, запрет на заграничные поездки может растянуться на три года. Подобные жесткие рамки вводятся на фоне глобальной конкуренции, когда цены на популярных курортах Азии стимулируют массовый поток туристов, требующий более пристального надзора.

Особое внимание в новых правилах уделено "талантам и технологиям". Любые нарушения в сфере экспорта или торговли высокотехнологичными решениями теперь классифицируются как прямая угроза промышленной безопасности КНР. Профильные ведомства получили право накладывать персональные ограничения на выезд топ-менеджеров и технических специалистов компаний, подозреваемых в несанкционированной передаче данных.

"Для бизнеса это означает необходимость пересмотра всех протоколов командировок. Риск неожиданной блокировки сотрудника на границе становится реальным фактором, влияющим на международное сотрудничество", – отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Реформа затронет и рынок посреднических услуг. Компании, организующие обучение за рубежом и оказывающие помощь в иммиграции, попадут под жесткий аудит. Контроль над этими структурами усиливается, чтобы исключить каналы незаконного вывода капитала и "утечки мозгов". Планируя сложный маршрут, туристам стоит учитывать, что даже поездки по обычному паспорту в безвизовые страны теперь будут оцениваться через призму лояльности и безопасности данных.

"С ужесточением правил посредникам станет сложнее гарантировать клиентам беспрепятственный выезд, так как финальное решение теперь зависит от проверки цифрового следа конкретного человека", – разъяснила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Издание отмечает, что после 15 сентября для прохождения границы КНР необходимо иметь при себе четкое документальное подтверждение цели поездки (приглашения, брони, контракты) и быть готовым к проверке содержимого мобильных устройств на предмет информации, затрагивающей нацбезопасность.

При этом запретить выезд могут просто за активность в соцсетях. Новые правила прямо упоминают "информацию и данные соцсетей" как объект защиты. Контент, признанный вредным для интересов Китая, может стать легальным основанием для отказа в пересечении границы.

Коснется ли это иностранных туристов в Китае? Правила ориентированы на управление трансграничной деятельностью в целом. Хотя основной акцент сделан на гражданах КНР, расширенные полномочия таможни по проверке электроники технически могут применяться ко всем лицам, пересекающим границу.

Ранее журналист обнаружил незащищенную сеть наблюдения за иностранцами в Китае, содержащую записи почти о 12 тыс. человек, среди которых иностранцы, журналисты, жители Гонконга и Тайваня и другие.