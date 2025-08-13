#АЭС в Казахстане
Общество

Упрощены правила въезда в Казахстан: что нужно знать иностранцам

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 11:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане упрощены миграционные правила и меры безопасности для иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.

Об актуальных изменениях в миграционном законодательстве и новых сервисах для иностранных гостей 12 августа 2025 года в РСК рассказали сотрудники миграционной службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

"Иностранцам, пребывающим в Казахстане до 30 суток, не требуется временная регистрация. При нахождении свыше 30 дней оформляется разрешение на временное проживание, которое в течение 3 рабочих дней оформляет принимающая сторона через визово-миграционный портал с использованием ЭЦП. За нарушение сроков предусмотрена административная ответственность (ст. 518 КоАП РК)", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram РСК ВКО.

Без визы на срок до 30 дней Казахстан могут посещать граждане 85 стран:

  • 51 – в одностороннем,
  • 34 – в двустороннем порядке.

Для повышения безопасности туристов внедрены туристические карты с QR-кодом, ведущим на портал safetravel.kz. Здесь размещена информация о мерах безопасности, мобильном приложении "102", услугах связи, такси и других сервисах. Портал доступен на казахском, русском, английском и китайском языках.

Сотрудники миграционной службы ДП ВКО также подчеркнули, что:

  • Иностранцы, желающие остаться на ПМЖ, подают соответствующие документы, а затем могут оформить гражданство Республики Казахстан.
  • Граждане РК, получившие гражданство другого государства, обязаны в течение 30 дней сдать паспорт и зарегистрировать утрату гражданства.
Регистрация по месту жительства остается обязательной для всех граждан РК.

Отмечается, что в этом году Восточный Казахстан посетили 8700 иностранных граждан.

, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 11:26
Казахстанцам, находящимся в России, сделали важное напоминание

5 февраля 2025 года стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана внедряет систему безопасности для туристов: каждому иностранному гостю теперь выдают карточку с QR-кодом.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
