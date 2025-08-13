Упрощены правила въезда в Казахстан: что нужно знать иностранцам

В Казахстане упрощены миграционные правила и меры безопасности для иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.

Об актуальных изменениях в миграционном законодательстве и новых сервисах для иностранных гостей 12 августа 2025 года в РСК рассказали сотрудники миграционной службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

"Иностранцам, пребывающим в Казахстане до 30 суток, не требуется временная регистрация. При нахождении свыше 30 дней оформляется разрешение на временное проживание, которое в течение 3 рабочих дней оформляет принимающая сторона через визово-миграционный портал с использованием ЭЦП. За нарушение сроков предусмотрена административная ответственность (ст. 518 КоАП РК)", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram РСК ВКО.

Без визы на срок до 30 дней Казахстан могут посещать граждане 85 стран:

51 – в одностороннем,

34 – в двустороннем порядке.

Для повышения безопасности туристов внедрены туристические карты с QR-кодом, ведущим на портал safetravel.kz. Здесь размещена информация о мерах безопасности, мобильном приложении "102", услугах связи, такси и других сервисах. Портал доступен на казахском, русском, английском и китайском языках.

Сотрудники миграционной службы ДП ВКО также подчеркнули, что:

Иностранцы, желающие остаться на ПМЖ, подают соответствующие документы, а затем могут оформить гражданство Республики Казахстан.

Граждане РК, получившие гражданство другого государства, обязаны в течение 30 дней сдать паспорт и зарегистрировать утрату гражданства.

Регистрация по месту жительства остается обязательной для всех граждан РК.

Отмечается, что в этом году Восточный Казахстан посетили 8700 иностранных граждан.

5 февраля 2025 года стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана внедряет систему безопасности для туристов: каждому иностранному гостю теперь выдают карточку с QR-кодом.