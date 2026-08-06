#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Мир

"Волен сам выбрать, куда я воткну нож": девушка воплотила в жизнь свои жуткие посты в соцсетях

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 23:54 Фото: unsplash
Жительницу Аргентины, работавшую мастером маникюра и ведшую блог о путешествиях, подозревают в убийстве своего возлюбленного. После преступления в центре внимания оказались ее публикации в социальных сетях, где она ранее оставляла тревожные высказывания, передает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, 25-летняя Виктория Лус Кантеро ударила ножом в грудь 29-летнего возлюбленного Матиаса Хулиана Альвареса Гуардию рано утром 2 августа 2026 года. Друг доставил раненого мужчину в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Свидетели заявили, что Кантеро бросила бойфренда с торчащим из груди ножом и убежала.

"Ее задержали через несколько часов. Девушка заявила, что нашла его уже раненым, при этом ее адвокаты говорили, что Гуардиа напал первым", – говорится в публикации.

Родственники Матиаса Хулиана Альвареса назвали Кантеро "очень плохой и токсичной". По их словам, девушка неспособна на сострадание и ранее уже нападала на бойфренда, разбивала лобовое стекло его автомобиля, а также вламывалась в дом его матери.

Кроме того, следователи обнаружили, что незадолго до нападения на бойфренда Кантеро оставляла на своей странице в социальных сетях записи с намеками на насилие.

Она, в частности, писала: "Не понимаю тех, кто носит в сумке Лабубу – я бы носила Glock", "Я всего лишь хочу любить и мучить одного мужчину всю оставшуюся жизнь", а также "Я не собираюсь ничего запрещать своему мужчине, он волен сам выбрать, куда я воткну нож".

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Кантеро работала мастером маникюра, а также вела блог, где рассказывала о путешествиях.

А в Шымкенте полицейские нашли мужчину, который оставил в социальных сетях агрессивный комментарий в адрес убитой Нурай Серикбай. Злоумышленника привлекли к административной ответственности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Фото: magnific
19:27, 15 мая 2026
Схватил за грудь: мужчина домогался девушки прямо на улице в Алматы
блогера из Бразилии жестоко избил парень и ранил ножом
18:29, 22 мая 2025
Парень избил и порезал ножом свою девушку-блогера во время онлайн-трансляции в соцсети
Михаил Шайдоров, Айсулу Мирзагалиева, отношения
20:42, 23 марта 2026
Пост предполагаемой девушки Михаила Шайдорова обсуждают в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: