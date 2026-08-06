"Волен сам выбрать, куда я воткну нож": девушка воплотила в жизнь свои жуткие посты в соцсетях

Жительницу Аргентины, работавшую мастером маникюра и ведшую блог о путешествиях, подозревают в убийстве своего возлюбленного. После преступления в центре внимания оказались ее публикации в социальных сетях, где она ранее оставляла тревожные высказывания, передает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, 25-летняя Виктория Лус Кантеро ударила ножом в грудь 29-летнего возлюбленного Матиаса Хулиана Альвареса Гуардию рано утром 2 августа 2026 года. Друг доставил раненого мужчину в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Свидетели заявили, что Кантеро бросила бойфренда с торчащим из груди ножом и убежала.

"Ее задержали через несколько часов. Девушка заявила, что нашла его уже раненым, при этом ее адвокаты говорили, что Гуардиа напал первым", – говорится в публикации.

Родственники Матиаса Хулиана Альвареса назвали Кантеро "очень плохой и токсичной". По их словам, девушка неспособна на сострадание и ранее уже нападала на бойфренда, разбивала лобовое стекло его автомобиля, а также вламывалась в дом его матери.

Кроме того, следователи обнаружили, что незадолго до нападения на бойфренда Кантеро оставляла на своей странице в социальных сетях записи с намеками на насилие.

Она, в частности, писала: "Не понимаю тех, кто носит в сумке Лабубу – я бы носила Glock", "Я всего лишь хочу любить и мучить одного мужчину всю оставшуюся жизнь", а также "Я не собираюсь ничего запрещать своему мужчине, он волен сам выбрать, куда я воткну нож".

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Кантеро работала мастером маникюра, а также вела блог, где рассказывала о путешествиях.

А в Шымкенте полицейские нашли мужчину, который оставил в социальных сетях агрессивный комментарий в адрес убитой Нурай Серикбай. Злоумышленника привлекли к административной ответственности.